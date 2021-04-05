Владимир Путин подписал закон о налоговых вычетах за фитнес

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий получать налоговые вычеты при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги — то есть на посещение спортзалов, бассейнов и фитнес-клубов.

Вычет будет предоставляться на сумму, не превышающую 120 тысяч рублей в год. Таким образом, максимальный размер вычета составит 15,6 тысячи рублей.

Для получения вычета на себя или несовершеннолетнего ребенка нужно подать в налоговую службу копию договора на оказание услуг и кассовый чек, подтверждающий оплату. Вычет можно будет получить за услуги организаций, включенный в реестр, который будет вести министерство спорта.

Ожидается, что предоставлять вычет будут с января 2022 года.

В России также можно получить социальные вычеты на благотворительность, лечение и обучение, а также взносы на негосударственное пенсионное страхование и страхование жизни.