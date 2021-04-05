Полиция Объединенных Арабских Эмиратов задержала в Дубае 40 человек, в том числе восемь россиянок, по обвинению в участии в развратных действиях, сообщает РИА Новости, ссылаясь на генеральное консульство России в Дубае.

«Они (граждане РФ) обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная», — сказал собеседник агентства.

Вечером 3 апреля полиция Дубая объявила о задержании группы людей, снимавшихся в «непристойном видео». Материалы уголовного дела передали в прокуратуру. Полиция предостерегла «от неприемлемого поведения, которое не отражает ценности и этику общества эмиратов».

Перед этим, как пишет издание The National, в твиттере опубликовали видео, где большая группа женщин позирует в обнаженном виде на балконе небоскреба. Издание назвало съемки «рекламным трюком», не вдаваясь в детали. Как уточняет Associated Press, съемки прошли в престижном районе Dubai Marina. Кто их организовал, неизвестно.

Мы спрятали видео со съемкой в обнаженном виде, потому что оно может быть для вас неприемлемым Все равно хочу увидеть

Участницам фотосессии грозит до шести месяцев лишения свободы и штраф в размере 5000 дирхамов (1,4 тысячи долларов), организатору съемок — до полутора лет лишения свободы и штраф 50 тысяч дирхамов (14 тысяч долларов).

В генконсульстве РФ не исключили, что в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан власти могут помиловать задержанных моделей.