Умер комментатор бокса Владимир Гендлин

Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин. Об этом сообщает Федерация бокса России.

Гендлину было 85 лет. В марте он перенес инфаркт, а после выписки из больницы заболел коронавирусом, который дал осложнения в виде пневмонии.

Федерация бокса назвала смерть Гендлина «невосполнимой утратой для всего боксерского сообщества».

Гендлин был одним из главных популяризаторов бокса в России. В середине 1990-х годов он создал программу «Большой ринг» — первую телепередачу на центральном ТВ о профессиональном боксе. Впоследствии Гендлин комментировал практически все крупнейшие профессиональные боксерские поединки. Он — двукратный лауреат премии «ТЭФИ» как лучший спортивный комментатор.

До начала комментаторской карьеры Гендлин был боксером. Он провел 51 бой на любительском ринге и одержал 50 побед.