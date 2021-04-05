Сотрудников Петербургского экономического форума отправят на двухнедельный карантин перед возможным приездом Путина в июне

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), намеченном на 2-5 июня, создадут так называемую чистую зону, в которую сотрудников форума станут пускать только после двухнедельной обсервации. Уведомления об этом стали получать организации, задействованные в форуме, сообщает «Фонтанка».

«Обращаю ваше внимание, что сотрудники чистой зоны проходят предварительную двухнедельную обсервацию», — сказано в одном из таких писем, скриншот которого опубликовало издание.

Санитарную зону предлагается распространить на павильоны E и F, а также зал пленарного заседания конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Ожидается, что «чистая зона» будет работать один день.

«Фонтанка» связала создание санитарной зоны с тем, что форум собирается посетить президент России Владимир Путин. В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин будет участвовать в форуме «очно, а не по видеосвязи».

За время пандемии коронавируса, как сообщала «Русская служба Би-би-си», в России создали систему обсервации для медработников, пилотов и других людей, контактирующих с Владимиром Путиным. По информации издания, управление делами президента потратило 6,4 миллиарда рублей на меры против распространения коронавируса, в основном — на обсервацию.

О системе обсервации для защиты Путина

«Русская служба Би-би-си»: управделами президента потратило миллиарды рублей на защиту Путина от коронавируса В том числе на карантин для всех, с кем контактировал президент — от пилотов до ветеранов

О системе обсервации для защиты Путина

«Русская служба Би-би-си»: управделами президента потратило миллиарды рублей на защиту Путина от коронавируса В том числе на карантин для всех, с кем контактировал президент — от пилотов до ветеранов