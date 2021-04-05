Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля

Президент РФ Владимир Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию 21 апреля. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О месте проведения мероприятия он пообещал сообщить позже. Также представитель Кремля не стал анонсировать, какие темы Путин планирует затронуть в обращении к парламенту.

В ходе прошлого послания в январе 2020 года Путин анонсировал конституционную реформу. Изменения в Конституцию РФ были одобрены в июле на общероссийском голосовании по поправкам. Одна из них обнулила президентские сроки Владимира Путина, позволив ему еще дважды баллотироваться на этот пост.