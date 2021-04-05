Компания LinkedIn, управляющая одноименной социальный сетью, с 5 апреля отправила в недельный оплачиваемый отпуск большинство из 15 900 своих сотрудников. Об этом CNN рассказала директор по персоналу LinkedIn Теуила Хэнсон.

По ее словам, работу продолжит лишь ключевая группа сотрудников, но они смогут отдохнуть позже.

LinkedIn решил отправить в отпуск весь штат, чтобы отблагодарить людей за работу и дать им возможность избежать выгорания. «Мы хотели убедиться, что можем дать им что-то действительно ценное, и сейчас мы считаем наиболее ценной возможность для всех нас уйти», — сказала Хэнсон.

Благодаря тому, что в отпуск уйдут почти все сотрудники, после возвращения к работе они не будут испытывать такой сильный стресс от задач, которые накопились за время их отсутствия, добавила Хэнсон.

По ее словам, в LinkedIn регулярно проводятся внутренние опросы сотрудников. Летом 2020 года они выявили у многих признаки выгорания. В связи с этим компания ранее ввела тренинги по борьбе с выгоранием и «дни без встреч», когда персоналу не надо участвовать во встречах в Zoom.

В марте директор американского банка Citigroup Джейн Фрейзер запретила проводить рабочие видеозвонки по пятницам, а также ввела для всех сотрудников компании новый выходной день — 28 мая.