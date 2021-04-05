Компания LG перестанет производить смартфоны

Компания LG Electronics Inc. из Южной Кореи объявила об уходе с рынка мобильных телефонов из-за убыточности бизнеса и высокой конкуренции.

Производство смартфонов будет прекращено 31 июля 2021 года, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

В дальнейшем LG среди прочего сосредоточится на разработке деталей для электромобилей, технологиях умного дома, робототехнике и искусственном интеллекте.

Согласно исследованию компании Counterpoint Research, доля смартфонов LG на мировом рынке составляет 2%. В прошлом году компания продала 24,7 миллиона мобильных устройств, став девятым крупнейшим производителем смартфонов в мире.

Мобильный бизнес LG несет убытки с 2015 года. Их общая сумма достигла в прошлом году 4,4 миллиарда долларов.

По данным Yonhap, компания вела переговоры по продаже мобильного бизнеса с вьетнамской корпорацией Vingroup и немецким автоконцерном Volkswagen, но в итоге они провалились.