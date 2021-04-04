Украина ввела санкции против Россотрудничества. В организации говорили, что ждали их «после волны негодования» из-за Тараса Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к . Об этом сообщается на официальном сайте украинского президента.

Санкции предусматривают в том числе блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение культурного и научного обмена, а также других форм международного сотрудничества.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил РИА Новости, что организация пока не получала от властей Украины официальных уведомлений о включении в санкционный список.

О том, что украинские власти ввели санкции в отношении Россотрудничества, 2 апреля сообщили издания «Украинская правда» и «Страна.ua». В пресс-службе Россотрудничества в разговоре с РБК назвали действия Киева ожидаемыми «после волны негодования, которая была поднята из-за „Дня Шевченко“».

9 марта, накануне годовщины смерти Тараса Шевченко, Россотрудничество назвало его «русско-украинским поэтом». МИД Украины заявил, что «отрицает любые российские нарративы о Тарасе Шевченко». Министр культуры Украины Александр Ткаченко выразил надежду, что СНБО «рассмотрит вопрос деятельности филиала Россотрудничества на территории Украины в ближайшее время».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал украинские санкции против Россотрудничества «беспрецедентным случаем». Он пообещал обсудить с руководством организации и МИД РФ меры поддержки «наших соотечественников и граждан Украины, стремящихся к сохранению отношений с Россией».

Также под новые санкции Украины попал ряд российских оборонных предприятий и юридические лица из Польши, Эстонии и других стран.