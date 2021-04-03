Житель Петербурга рассказал СМИ о жизни с ВИЧ-положительным статусом. Через несколько дней на него напали

Житель Петербурга Илья Бронский сообщил, что на него напали спустя несколько дней после того, как он рассказал TJournal о том, как живет с ВИЧ-положительным статусом.

«Видимо, угрозы было не пустые. Еду в травму», — написал Бронский в твиттере, прикрепив фотографию с разбитым носом. В травмпункте у него зафиксировали перелом костей носа, рассказал сам Бронский «Медиазоне».

Петербуржец рассказал, что на него напали в переходе двора между Большой и Малой Конюшенной улицами в центре города. «Меня сзади окликнул парень, рыжие волосы, полноватый, в темной куртке. Когда я обернулся, услышал только „спидозный пидор“ и получил боковой удар в лицо, что я аж присел. Далее нападавший просто убежал», — сказал Бронский. В беседе с TJournal он уточнил, что обратился в полицию, у него приняли заявление и справку о побоях.

24 марта TJournal выпустил материал о жизни людей с ВИЧ-положительным статусом, одним из героев которого стал Илья Бронский. Он рассказал, что заразился ВИЧ, когда посетил стоматологическую клинику. После выхода текста Бронский стал получать угрозы.

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