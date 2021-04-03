В течение 2020 года во Франции в рамках кампании по борьбе с насилием в спорте выявили более 400 человек, подозреваемых в жестоком обращении, в том числе сексуальном насилии, домогательстве или сокрытии таких действий. В большинстве случаев (89%) речь шла о фактах сексуального насилия, сообщает министерство спорта страны.

Всего французские власти получили 387 сообщений о насилии, к которым оказались причастны 421 человек (96% из них — мужчины). Больше половины из подозреваемых — 245 человек — работали спортивными тренерами и учителями. Обвинения затронули людей, связанных с 48 спортивными федерациями страны.

В основном жертвами насилия стали женщины (83%), при этом многие пострадавшие были несовершеннолетними (82%), а примерно две трети (63%) — младше 15 лет.

В отношении 60 человек возбудили уголовные дела, еще 299 расследований продолжаются. Более 100 человек временно или навсегда отстранили от должностей, которые они занимали.