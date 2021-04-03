Эрмитаж признал подлинными яйца с выставки Фаберже, которые эксперты называли «вульгарным новоделом»

Эрмитаж после выставки представил результаты исследования ряда экспонатов из частных коллекций, в подлинности которых усомнились эксперты.

В сообщении на сайте Эрмитажа сказано, что исследование предметов «выявило богатую историю бытования вещей, наличие многочисленных реставраций, починок, переделок, добавлений», что показало разницу между музейной и коммерческой реставрациями.

Все эти результаты не противоречат, в целом, владельцев, но ставят их в зависимость от документальных, исторических и искусствоведческих аргументов.

Так, согласно исследованию Эрмитажа, на императорском пасхальном яйце с сюрпризом в виде курочки, в подлинности которого сомневались специалисты, есть «грубые потеки клея, свидетельствующие о поздней неумелой реставрации изделия», но это произведение выполнили в 1895-1897 годах, а не в XXI веке, как считали эксперты.

Экспертиза показала, что императорское пасхальное яйцо «Юбилейное свадебное», которое эксперты также называли современной подделкой, изготовили в 1904 году, а «императорский провенанс полностью подтвержден архивными документами».

В январе известный арт-дилер Андрей Ружников написал открытое письмо, в котором усомнился в подлинности нескольких предметов, представленных на выставке «Фаберже — ювелир Императорского двора» в Эрмитаже. По его словам, «под видом произведений прославленного мастера зрителям были представлены не просто спорные или сомнительные предметы, а откровенные подделки». Он назвал произведения из частных коллекций «вульгарным новоделом», созданным в XXI веке. Некоторые европейские эксперты также выразили сомнения в подлинности предметов.

Как писала «Русская служба Би-би-си», экспонаты, в подлинности которых усомнились эксперты, принадлежат двум частным коллекциям. Одна из них связана с бизнесменом Константином Голощаповым, которого СМИ называли «близким другом» и «массажистом» президента России Владимира Путина.