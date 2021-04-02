Жители Брюсселя пришли на фестиваль, который оказался первоапрельской шуткой. Полиция разогнала их водометами

Полиция Брюсселя применила водометы и слезоточивый газ для разгона местных жителей, собравшихся в городском парке Буа-де-ла-Камбр, сообщает Reuters.

Около пяти тысяч человек пришли 1 апреля в парк по призыву в фейсбуке. Еще в марте неизвестные разместили в соцсети анонс музыкального фестиваля «La Boum» с выступлениями более ста диджеев, в том числе Кальвина Харриса, Tiesto, Skrillex и недавно распавшегося дуэта Daft Punk. Позже было объявлено, что это первоапрельская шутка, но несмотря на это в онлайне на мероприятие записались около 20 тысяч человек.

Пришедшие в парк заявили, что устали от ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и просто хотят провести время на свежем воздухе. Многие из собравшихся принесли с собой алкогольные напитки и устроили дискотеку. После прибытия в парк полиции люди стали кричать «свободу» и бросать в сотрудников правоохранительных органов камни и бутылки.

В ходе разгона пострадали несколько человек. Одну девушку сбил полицейский на лошади.

Мы спрятали видео, потому что эти кадры могут показаться вам неприятными Все равно хочу увидеть

Ведутся поиски людей, разместивших объявление о фейковом фестивале.

Обновление. При разгоне людей, собравшихся в парке, задержали 22 человека. Пострадали восемь участников собрания в парке, а также 26 полицейских и семь полицейских лошадей

Читайте также

Европейцы выходят на протесты против локдауна, их разгоняет полиция, а политики ужесточают законы о митингах — и все повторяется Как Европа оказалась в порочном круге?

Читайте также

Европейцы выходят на протесты против локдауна, их разгоняет полиция, а политики ужесточают законы о митингах — и все повторяется Как Европа оказалась в порочном круге?