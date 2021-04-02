Перейти к материалам
Жители Брюсселя пришли на фестиваль, который оказался первоапрельской шуткой. Полиция разогнала их водометами
Источник: Reuters

Полиция Брюсселя применила водометы и слезоточивый газ для разгона местных жителей, собравшихся в городском парке Буа-де-ла-Камбр, сообщает Reuters.

Около пяти тысяч человек пришли 1 апреля в парк по призыву в фейсбуке. Еще в марте неизвестные разместили в соцсети анонс музыкального фестиваля «La Boum» с выступлениями более ста диджеев, в том числе Кальвина Харриса, Tiesto, Skrillex и недавно распавшегося дуэта Daft Punk. Позже было объявлено, что это первоапрельская шутка, но несмотря на это в онлайне на мероприятие записались около 20 тысяч человек.

Пришедшие в парк заявили, что устали от ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и просто хотят провести время на свежем воздухе. Многие из собравшихся принесли с собой алкогольные напитки и устроили дискотеку. После прибытия в парк полиции люди стали кричать «свободу» и бросать в сотрудников правоохранительных органов камни и бутылки. 

В ходе разгона пострадали несколько человек. Одну девушку сбил полицейский на лошади. 

Мы спрятали видео, потому что эти кадры могут показаться вам неприятными

Ведутся поиски людей, разместивших объявление о фейковом фестивале.

Обновление. При разгоне людей, собравшихся в парке, задержали 22 человека. Пострадали восемь участников собрания в парке, а также 26 полицейских и семь полицейских лошадей
Читайте также

Европейцы выходят на протесты против локдауна, их разгоняет полиция, а политики ужесточают законы о митингах — и все повторяется Как Европа оказалась в порочном круге?

Читайте также

Европейцы выходят на протесты против локдауна, их разгоняет полиция, а политики ужесточают законы о митингах — и все повторяется Как Европа оказалась в порочном круге?