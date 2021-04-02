В Вашингтоне водитель автомобиля попытался протаранить ограждение Капитолия

Комплекс зданий Капитолия в Вашингтоне закрыт на вход и выход из-за «внешней угрозы». Об этом сообщает Fox News.

Находящимся внутри людям можно свободно перемещаться по зданиям, но рекомендовано не приближаться к окнам.

По данным полиции, водитель автомобиля пытался протаранить заграждение, установленное у входа на территорию. Сотрудники службы безопасности открыли по нему огонь, после чего его задержали и доставили в больницу.

В результате инцидента также пострадали двое полицейских.

Обновлено. Водитель автомобиля умер от полученных ранений.