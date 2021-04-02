В Париже задержали белорусского художника при попытке попасть в Елисейский дворец с муляжом «коктейля Молотова»

В Париже вечером 1 апреля полиция задержала мужчину, пытавшегося попасть в Елисейский дворец, резиденцию президента Франции. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники.

При задержании у мужчины изъяли подожженный кусок ткани и бутылку с жидкостью. Позже выяснилось, что жидкость не была опасной.

Вместе с мужчиной, который представился художником и заявил, что не хотел совершать насилие, были задержаны еще два человека, снимавшие его действия на видео. Всем троим предъявлены уголовные обвинения.

Как пишет Tut.by, задержанный — белорусский акционист Алексей Кузьмич. За несколько часов до задержания в его фейсбуке появилось письмо, адресованное президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором он заявляет, что «пришел совершить революцию».

Кузьмич также выложил на ютьюбе ролик, где заполняет бутылку жидкостью. В титрах к ролику говорится: «Демократия возможна только через „коктейль Молотова“. Задача власти — сделать коктейли холостыми».

Алексей Кузьмич получил известность в Белоруссии после своих акций против цензуры и репрессивных законов.

Кузьмич покинул Белоруссию в сентябре 2020 года, опасаясь, что на него заведут уголовное дело после акции, приуроченной к президентским выборам. Тогда он вышел из кабинки для голосования в набедренной повязке, а к груди прикрепил бюллетень с нарисованным на ним фаллическим символом.