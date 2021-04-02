Строительство первой железной дороги в Туве отложили еще на пять лет. Этот проект обсуждается с 2002 года

Строительство первой железной дороги в Туве по маршруту Элегест — Кызыл — Курагино отложили на пять лет, до 2026 года. Это следует из распоряжения правительства, на которое обратил внимание РБК.

В 2018 году Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) заключило соглашение о строительстве этой дороги с Тувинской энергетической промышленной корпорацией (ТЭПК) бизнесмена Руслана Байсарова и компанией «Лидер».

В распоряжении правительства сказано, что теперь Росжелдор подпишет дополнительное соглашение с ТЭПК, которое предусматривает приостановку исполнения сторонами всех взятых на себя обязательств на срок не более пяти лет без штрафных санкций.

Магистраль Кызыл — Курагино длиной более 400 километров должна связать Туву с Красноярским краем, а также обеспечить транспортировку коксующего угля с Элегестского угольного месторождения, которое принадлежит ТЭПК.

Проект строительства железной дороги в Туве обсуждается с 2002 года. Торжественный запуск строительства состоялся в 2011 году. В нем принял участие Владимир Путин, который на тот момент занимал пост премьер-министра России. Он забил серебряный костыль в первое звено железнодорожной трассы.

В 2019 году генеральным подрядчиком строительства железной дороги стала РЖД. Инвестиции в проект тогда оценивались в 126,6 миллиарда рублей, срок строительства — в четыре с половиной года.