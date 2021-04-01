Полиция Москвы сообщила о проверке 35 тысяч сомнительных транзакций клиентов Сбербанка. В банке заявили, что ничего об этом не знают

Московская полиция по поручению прокуратуры проводит проверку примерно 35 тысяч сомнительных транзакций клиентов Сбербанка. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

В полиции заявили, что проверка является частью профилактических мероприятий, направленных на выявление хищений денег «с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». В ГУ МВД также отметили, что действия служб безопасности банков в этом направлении являются недостаточными — и это способствует совершению преступлений.

Как правило, вместо проведения полноценных проверок они ограничиваются фиксацией этих транзакций с последующим направлением материалов в правоохранительные органы. Имеют место факты разглашения сотрудниками кредитно-финансовых организаций банковской тайны, а также утечек персональных данных клиентов, по которым приняты меры в соответствии с законом.

В полиции подчеркнули, что большинство из уже проверенных транзакций «носят законный характер».

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что организации ничего не известно о сомнительных транзакциях, находящихся в распоряжении полиции. «Банк такие сведения в адрес ГУ МВД не направлял», — подчеркнули в пресс-службе.

По данным Центробанка, за первые девять месяцев 2020 года мошенники украли с банковских карт и счетов россиян около 6,5 миллиарда рублей.

Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что за 2020 год банк предотвратил попытки хищений на общую сумму в 57 миллиардов.