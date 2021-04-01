Отец директора ФБК пожаловался на условия содержания в изоляторе. Члены ОНК отказались его посещать, заявив, что «он же не звезда»

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростова-на-Дону не станут посещать в следственном изоляторе отца директора Ивана Жданова Юрия, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

«Никто к нему не пойдет. Он же не звезда какая-то, чтобы к нему отдельно людей посылать. У нас есть справка ГУ ФСИН, вчера посетило его управление, он сидит в четырехместной камере вчетвером. У него нет никаких проблем, все хорошо. То, что дают адвокаты, информацию — ну это ложная информация адвоката», — заявил изданию «МБХ медиа» председатель комиссии Игорь Омельченко.

«Просто пособники пытальщиков», — прокомментировал Иван Жданов это заявление в своем твиттере.

26 марта Юрия Жданова задержали в Ростове-на-Дону, в его доме прошел обыск. Через три дня его арестовали по уголовному делу о превышении полномочий, относящемуся к периоду, когда он занимал должность заместителя главы поселка Искателей в Ненецком автономном округе.

Следствие утверждает, что Юрий Жданов рекомендовал выделить жительнице поселка квартиру по договору социального найма, но позже выяснилось, что ее семья уже получала жилищную субсидию. В связи с этим договор расторгли, а квартиру вернули администрации по суду. Иван Жданов связывает уголовное преследование отца со своей политической деятельностью.

После ареста отец директора ФБК пожаловался на условия содержания в ростовском СИЗО. Как рассказывал Иван Жданов, его отцу «не передали какие-то базовые вещи», а в камере, рассчитанной на четверых, находились пять человек, из-за чего задержанные вынуждены спать посменно.

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