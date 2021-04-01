Близкий к Кремлю экспертный институт выпустил доклад о масштабном нарушении прав человека в Европе во время пандемии. Ситуация в России не рассматривалась

Экспертный институт социально-экономических исследований (ЭИСИ), близкий к администрации президента, выпустил доклад, в котором говорится, что европейские страны во время борьбы с коронавирусом нарушили 22 из 30 статей Всеобщей декларации прав человека.

С докладом под названием «Новая нормальность. Как Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции» ознакомились «Ведомости».

Авторы доклада, в частности, считают, что в странах Евросоюза были нарушены право на свободу и личную неприкосновенность, равенство перед законом, свободу передвижения, свободу мысли, совести и религии. Они указывают на возбуждение уголовных дел против журналистов, которые высказывались с критикой действий или бездействия правительств, ограничение свободы собраний, свободы вероисповеданий из-за закрытия церквей и мечетей, ограничение тайны частной жизни из-за отслеживания контактов.

Также меры, принятые для ограничения распространения коронавируса, по мнению авторов доклада, привели к росту дискриминации по возрастному признаку, вакцинному неравенству, нарушению трудовых прав и росту экономического неравенства.

Эксперты в числе прочего ссылаются на данные неправительственной организации Freedom House, исследовавшей влияние пандемии на демократию в разных странах мира, включая Россию. В докладе «Новая нормальность» соблюдение прав человека в России не рассматривалось. При этом, пишут «Ведомости», один из авторов исследования Глеб Кузнецов указывает, что «в России с правами человека сейчас значительно лучше, чем в ЕС».

В исследовании Freedom House, в свою очередь, говорится о резком ухудшении ситуации с правами человека в России за последний год.

В России с конца марта до середины мая действовал режим так называемых нерабочих дней. В некоторых субъектах, в том числе в Москве и Подмосковье, был введен пропускной режим — перемещаться по городу можно было только со специальным пропуском. Для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями в Москве и Московской области в течение нескольких месяцев (с перерывом) действовал режим обязательной самоизоляции, в частности были заблокированы социальные карты.

В Европе весной 2021 года из-за роста случаев заболевания COVID-19 вновь ужесточают ограничения. В России к апрелю наиболее жесткие меры по борьбе с коронавирусом отменены.