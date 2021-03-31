Компания «Яндекс» обновила логотип, добавила в айдентику новый знак — букву Я в красном круге — и поменяла шрифт для названий своих сервисов.

«Яндекс»

«Предыдущий логотип „Яндекса“ был создан почти тринадцать лет назад», — напомнил дизайн-директор «Яндекс.Поиска» Геннадий Лохтин.

«Новая айдентика, — по его словам, — отражает суть современного „Яндекса“ и хорошо выглядит на самых разных поверхностях, от экрана смартфона до пакета с продуктами из „Яндекс.Лавки“».

«Яндекс»

Кроме того, изменилось оформление поисковой строки — она больше не повторяет форму стрелки.

«Яндекс»

Новый шрифт в логотипах сервисов «Яндекса» разработан при участии Ильи Рудермана, говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Медузу».