В Риме задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу России

Два человека, подозреваемые в шпионаже в пользу России, задержаны в ходе спецоперации итальянских карабинеров в Риме.

По данным газеты La Repubblica, речь идет об итальянском и российском военнослужащих — капитане фрегата и старшем офицере ВМС Италии, а также военном сотруднике российского посольства в Риме.

Их задержали вечером 30 марта во время передачи итальянцем документов в обмен за денежное вознаграждение. Как пишет Corriere Della Sera, речь идет о неких секретных документах НАТО. Имена подозреваемых не сообщаются.

В связи с инцидентом в МИД Италии вызван российский посол, сообщает РИА Новости.

Российское дипломатическое ведомство подтвердило факт задержания сотрудника аппарата военного атташе. «Обстоятельства произошедшего выясняются. Комментировать случившееся по существу в настоящий момент полагаем нецелесообразным. В любом случае рассчитываем, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии», — цитирует «Интерфакс» заявление посольства.

Задержанного российского военного вышлют из страны, поскольку дипломатический статус не позволяет его арестовать, добавляет Corriere Della Sera.