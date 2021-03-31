В Беларуси журналистов на протестных акциях предложили приравнять к их участникам

Журналисты, освещающие несанкционированные митинги в Беларуси, будут приравниваться к участникам этих акций. Такая поправка готовится к принятию в закон о СМИ, сообщил председатель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько.

«Что тут комментировать, надо быть лояльными, надо быть законопослушными… Сейчас много одиозных средств массовой коммуникации, которые работают в интернете, у которых миллионные посещения, где постоянно идет непрекращающийся ежесуточный митинг против действующего президента, власти», — заявил он порталу «Смартпресс».

Издание Tut.by ознакомилось с проектом других поправок к белорусскому закону о СМИ, разработанных министерством информации страны. Среди них есть пункт о запрете распространять информацию с целью опорочить граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства или работы, в связи с политическими убеждениями, а также дискредитировать госорганы и другие организации.

Журналистов предлагается лишать аккредитации, если они совершили умышленное противоправное деяние в процессе осуществления профессиональной деятельности. Для СМИ и интернет-ресурсов предусмотрен запрет на публикацию опросов общественного мнения, которые относятся к общественно-политической ситуации в стране, если они проводились без соответствующей аккредитации.

Также в документе предложено наделить министерство информации Беларуси, прокуратуры и комиссию Совбеза страны полномочиями по прекращению выпуска или ограничению доступа к СМИ в случае, если оно распространяет материалы, пропагандирующие экстремистскую деятельность, представляющие угрозу национальной безопасности или наносящие вред интересам страны.

На рассмотрение парламента Беларуси законопроект пока не поступал.