В Южно-Сахалинске вооруженные бойцы спецназа ворвались в клуб смешанных единоборств «Ахмат» в политехническом колледже СахГУ, где проходила тренировка с участием детей. Об этом сообщает Sakhalin.Info.

Издание выложило видео, снятое у входа в колледж. На нем мужчины в черной форме выводят из здания людей и сажают в автобус. «В зал во время тренировки ворвались сотрудники спецназа с оружием. Положили всех на пол, включая детей. <…> Тренирующихся взрослых и тренера в том числе забрали. Детям сказали покинуть помещение… Дети выбежали на улицу, кто в чем был…», — говорит женский голос за кадром.

Вероятно, в клуб «Ахмат» ворвались бойцы Росгвардии, пишет Sakhalin.Info. Они не объяснили причины своего появления. Издание отмечает, что воспитанников клуба — в том числе девятилетних мальчиков — заставили лечь лицом в пол.

«Извините за подробности, некоторые дети обмочились, такой ужас они испытали. Я не понимаю этих людей, силовиков: ведь операция явно готовилась, зачем нужно было ее проводить при таких маленьких детях? <…> Намерена обратиться в прокуратуру по этому поводу. Мой сын плачет, я не могу его успокоить», — заявила мать одного из воспитанников клуба.

Позднее источник Sakhalin.Info в Росгвардии заявил, что операцию в клубе «Ахмат» проводили силовики из разных ведомств. Они забрали с собой 12‑15 взрослых. Детей на пол никто не укладывал, заявил собеседник издания.

Источник РИА «Сахалин-Курилы» заявил, что в клубе задержали 15 иностранных граждан. При этом, по его словам, в зале, где происходило задержание, детей не было. Они находились в соседнем помещении.