Россельхознадзор объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса для животных

В России зарегистрирована вакцина от коронавируса для животных «Карнивак-Ков». Это первый подобный препарат в мире, объявил 31 марта заместитель главы Россельхознадзора Константин Савенков.

По его словам, вакцину разработал ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). Клинические испытания препарата проводились с октября 2020 года на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных. «У всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу», — заверил Савенков. Иммунитет, вырабатывающийся после вакцинированная, составляет не менее шести месяцев.

Массовое производство вакцины для животных может начаться уже в апреле. По словам представителя Россельхознадзора, интерес к препарату уже проявляли компании из Греции, Польши, Австрии, США, Канады и Сингапура.

В России официально регистрировались лишь два случая коронавируса у животных — у кошек в Москве и Тюмени. За последний месяц Всемирная организация здравоохранения животных отчитывалась о единичных случаях заболевания ковидом у животных в Мексике, Италии, Аргентине и Эстонии.

В 2020 году в Дании фиксировали массовое заражение COVID-19 у норок, из-за чего в стране были истреблены миллионы инфицированных животных.

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