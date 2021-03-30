СМИ сообщили о задержании мужчины, открывшего стрельбу в коттеджном поселке в Мытищах. СК это не подтвердил

Обновлено. Следственный комитет сообщил, что штурм дома в поселке Вешки в Мытищах продолжается. На мужчину, открывшего стрельбу, возбуждено уголовного дело о посягательстве на жизнь полицейских. Сейчас он находится в доме один. Во время штурма злоумышленник устроил взрыв.

Полиция задержала злоумышленника, который днем 30 марта забаррикадировался в своем доме в коттеджном поселке Вешки в Мытищах, и открыл стрельбу по прохожим. Об этом сообщают информированные источники «Интерфакса» и ТАСС.

В ходе штурма дома, в котором находился вооруженный мужчина, никто не пострадал.

Как ранее сообщали в МВД, местный житель 1960 года рождения открыл стрельбу в Вешках, когда полицейские прибыли проверить его на причастность к незаконному обороту оружия. В ответ он начал стрелять из автоматического оружия и бросил в полицейских две гранаты.

Как пишут СМИ, злоумышленника зовут Владимир Барданов. Ранее он владел автосервисом и двумя охранными предприятиями. Оружие у него могло остаться со времен работы ЧОПов. По некоторым данным, ранее он был судим за грабеж и мошенничество и находился в розыске.

В доме вместе с Бардановым находились его дочь, внук и, предположительно, зять. Дочь и внука он отпустил перед штурмом.