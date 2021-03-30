В коттеджном поселке в Мытищах открыли стрельбу по бойцам Росгвардии

Мужчина, личность которого официально не раскрывалась, забаррикадировался в коттеджном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Mash уточняет, что стрельбу открыл 61-летний мужчина, которого пытались задерживать за незаконную торговлю оружием. По информации «Интерфакса», мужчина увлекается охотой, у него в доме арсенал оружия. По данным Mash, преступник, закрывшийся в одном из коттеджей, стреляет из окна по полиции и прохожим, а также кидает в их сторону гранаты. В полиции подтвердили, что мужчина бросил в силовиков две гранаты.

Телеграм-канал «112» сообщил, что Владимир Барданов, запершийся в доме, начал стрелять в 11:30 утра. Mash в 13:17 при этом написал, что мужчина «держит оборону уже больше четырех часов». Сотрудники правоохранительных органов оцепили коттедж.

По данным «Интерфакса», в доме в заложниках находились трое человек, спустя время силовики уговорили стрелка отпустить своих дочь и внука, но в здании остался еще один человек, предположительно, его зять. После этого, по данным «112», силовики начали штурм дома.

При стрельбе в коттеджном поселке по состоянию на 13:28 никто не пострадал, сообщили РИА Новости в экстренных службах.