В Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации кошек и собак

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной регистрации домашних собак и кошек.
Авторы законопроекта предложили внести такие изменения в закон «Об ответственном обращении с животными». В случае принятия поправок, пишут их авторы в пояснительной записке, потерявшихся животных будет проще вернуть владельцам, а закон станет «сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами».
Авторы законопроекта также предложили запретить отпускать привитых и стерилизованных бродячих собак и кошек рядом с детсадами, школами, детскими игровыми площадками и больницами.
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сказал «Интерфаксу», что предложенная инициатива «по сути — верная, а по форме — нежизнеспособна», поскольку изменения нужно вносить в законы о ветеринарии. Он отметил, что осенью министерство сельского хозяйства РФ планирует внести в Госдуму свой законопроект, вводящий бесплатную регистрацию животных.