В девятиэтажке в Татарстане взорвался газ. Один человек погиб, трое попали в больницу

В городе Зеленодольске в Татарстане произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. По предварительным данным, взорвался газ, сообщает МЧС России.

Один человек погиб. Еще три человека были госпитализированы, пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав Татарстана. Одна из пострадавших в реанимации.

Взрыв произошел в девятиэтажном доме 1974 года постройки, сообщает «Татар-информ».

По информации МЧС, в результате взрыва обрушились семь квартир — шесть на седьмом этаже и одна на восьмом. Пожара после взрыва не последовало. Жильцов дома эвакуировали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ), заявили «Интерфаксу» в управлении СК по Татарстану.