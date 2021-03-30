Умер лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий

Лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий умер в возрасте 53 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы.

Причиной смерти стали осложнения после COVID-19. «Инфаркт послековидный. Он скончался в больнице, был в коме», — пояснили в пресс-службе.

Группа «Старый приятель» была создана в 1995 году. Спустя год вышел первый альбом, в который вошла песня Зарецкого «Новый день календаря». Она стала одним из хитов группы.

Всего у «Старого приятеля» семь студийных альбомов. Последний из них — «Время» — вышел в декабре 2020 года.