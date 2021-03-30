Суд во Франции отменил решение о компенсации в 1,3 миллиарда долларов украинскому Ощадбанку из-за присоединения Крыма к России

Апелляционный суд Парижа отменил решение о выплате компенсации украинскому Ощадбанку за изъятие у него собственности в Крыму при вхождении полуострова в состав России. Об этом сообщает Минюст РФ.

Решение о выплате компенсации в 2018 году принял международный арбитраж в Париже. Сумма компенсации составляла 1,3 миллиарда долларов. Арбитраж пришел к выводу, что Россия, национализировав крымские активы Ощадбанка, нарушила двустороннее соглашение с Украиной о взаимной защите инвестиций.

В решении апелляционного суда подчеркивается, что арбитраж не имел юрисдикции на рассмотрение спора. Апелляционный суд согласился с доводами России о том, что крымское отделение Ощадбанка было создано еще во времена СССР, поэтому оно не попадает под действие соглашения о защите инвестиций.

Ощадбанк был основан в 1991 году, его собственником является государство. В марте 2014 года, когда Крым вошел в состав России, у Ощадбанка на полуострове были 294 отделения.

Решение суда в Париже стало первым вердиктом зарубежного национального суда, вынесенным в пользу России в рамках дела о компенсации за бывшую собственность украинских компаний в Крыму.

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