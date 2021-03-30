Российские юристы предложили запретить соцсетям и онлайн-кинотеатрам навязывать пользователям рекомендации, чтобы «не влиять на общественное мнение»

Ассоциация юристов России выступила с инициативой регулирования рекомендательных сервисов, используемых в соцсетях, новостных агрегаторах, онлайн-кинотеатрах и маркетплейсах. Такие предложения направлены московским отделением ассоциации в Госдуму, Совет Федерации и министерство цифрового развития РФ, сообщил «Коммерсант».

Юристы предлагают прописать в законе «Об информации» понятия «рекомендательный сервис» и «оператор рекомендательного сервиса», а также начать регулировать площадки, которые ежедневно посещают более 100 тысяч пользователей и которые обрабатывают данные более 500 тысяч пользователей из России.

Эксперты считают, что у пользователей должна быть возможность включать и отключить рекомендательный сервис, а сами алгоритмы нужно подвергать независимому аудиту, чтобы находить аномалии или противоречия законодательству.

19 февраля член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил о необходимости регулировать рекомендательные сервисы социальных сетей и сообщил, что «уже есть база для будущего законопроекта».