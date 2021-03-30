На судостроительном заводе в Ленинградской области опрокинулось судно. Пропали два человека

На судостроительном заводе «Пелла» в городе Отрадное Ленинградской области накренилось набок строящееся судно. В его трюмы стала поступать вода, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

Положение судна удалось стабилизировать, чтобы предотвратить дальнейшее затопление трюмов. С него самостоятельно эвакуировались шесть человек. Еще двух человек, находившихся в трюме, пока не нашли.

Источник «Интерфакса» заявил, что речь идет о рыболовецком траулере. Он накренился и опрокинулся набок во время ремонта. Некоторые из шести рабочих, покинувших траулер, получили легкие травмы. По данным телеграм-каналов LifeShot и «Mash на Мойке», двое пострадавших были госпитализированы.