Минздрав предупредил о третьей волне коронавируса в России. А в Роспотребнадзоре сказали, что ее не будет

Показатели заболеваемости в России свидетельствуют о том, что в стране, возможно, начинается третья волна коронавируса. Об этом заявила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова.

К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции.

При этом Семенова выразила мнение, что «в ближайший месяц-полтора» в стране будет достигнут популяционный иммунитет.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, не согласились с оценкой Минздрава. Глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский усомнился в самой возможности начала третьей волны из-за большого количества переболевших и привитых.

Честно говоря, я не жду вообще третьей волны. Очень быстро растет иммунная прослойка как за счет переболевших, так и за счет вакцинации, поэтому ожидать, что будет еще какой-то очень большой подъем, не приходится.

За февраль количество ежедневно фиксируемых случаев коронавируса в России снизилось в полтора раза — с 18 тысяч в начале месяца до 12 тысяч в конце. В марте падение продолжилось, но уже медленнее; в последние две недели каждый день фиксируются примерно девять тысяч новых случаев.

Третья волна коронавируса с марта наблюдается в большинстве стран Европы. Из-за этого власти многих из них в очередной раз ужесточили антикоронавирусные ограничения.

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