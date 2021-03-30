«Единая Россия» сняла в своем ролике семилетнего сына Бориса Немцова

Семилетний сын Бориса Немцова и Екатерины Ифтоди появился в ролике, снятом московским отделением партии «Единая Россия». Видео рассказывает о творческой акции, устроенной в Центральном административном округе Москвы, «активистами „Единой России“ и „Молодой Гвардии“ в честь Международного дня театра».

В телеграм-канале московского отделения «Единой России» был опубликован пост, в котором сообщалось, что «около театра имени Пушкина 7-летний Боря Немцов поздравил москвичей прочтением „Великопостной молитвы“ Александра Сергеевича Пушкина». Другие участники акции в посте по именам не назывались, сообщает Znak.com. Позже пост был удален, а видео выложено с комментарием без упоминания сына Немцова.

Мать ребенка Екатерина Ифтоди подтвердила «МБХ медиа», что ее сын снялся в ролике «Единой России».

Мы живем в стране, в которой существует единая, скажем так, лидирующая и доминантная партия. Во-вторых, мы живем в Пресненском районе и принимаем активное участие [в жизни района]. И то, что ребенок принял участие — это просто всего лишь ребенок. Основываться на каких-то принципах, мне кажется, глупо, потому что это ребенок своего отца. Какие-то политические взгляды к нему никак не относятся.

Ифтоди также сообщила, что состоит в «Единой России» с прошлого года, добавив, что «руководство страны действительно отнеслось очень с большим пониманием и глубоким почтением к ребенку». «Мы получили эту некую справедливость, и мы этого жеста никогда не забудем», — сказала она.

Екатерина Ифтоди добилась признания Бориса Немцова отцом ее ребенка в 2017 году через суд.

Борис Немцов был противником «Единой России» и Владимира Путина. Немцова убили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В 2017 году за убийство осудили пятерых выходцев из Чечни. Никто из них в суде не признал вины. Заказчик преступления не установлен.