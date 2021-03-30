Apple разрешила сервисным центрам в России официально чинить свою технику

Компания Apple объявила о расширении программы сотрудничества с независимыми сервисными центрами (IRP) по всему миру.

С этой недели компании из России, а также еще почти четырех десятков стран (в том числе, например, Австралии, Бразилии, Индии, Японии, Саудовской Аравии) могут бесплатно подавать заявки на участие в программе IRP. В рамках сотрудничества они будут получать от Apple оригинальные запчасти и руководства по ремонту, необходимые инструменты и средства диагностики, а также бесплатное обучение.

Ожидается, что до конца 2021 года программа независимых сервисных центров будет запущена еще в 120 странах.

У Apple насчитывается более пяти тысяч авторизованных сервисных центров по всему миру. В 2019 году компания запустила в США программу IRP, которая на следующий год была распространена также на Канаду и Европу. Сейчас, по данным Apple, с ней сотрудничают около полутора тысяч независимых сервисных центров.