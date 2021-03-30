Apple проиграла суд с производителем часов Swatch из-за права на фразу Стива Джобса «One more thing». Судья решил, что это фраза лейтенанта Коломбо

Компания Apple не смогла оспорить право швейцарского производителя часов Swatch на фразу «One more thing» («Еще кое-что»), которую ранее использовал один из основателей Apple Стив Джобс, сообщает Bloomberg.

Swatch в 2015 году зарегистрировала фразу «One more thing» в патентном бюро. В Apple назвали действия производителя часов недобросовестными и оспорили их в суде, который в этом споре встал на сторону Apple. Сейчас Высокий суд Лондона удовлетворил апелляционную жалобу Swatch, заявив, что швейцарская компания пыталась «разозлить» Apple, но не совершала недобросовестных действий.

Судья Иан Первис, рассматривавший жалобу Swatch, предположил, что фраза «One more thing», вероятно, принадлежит не Стиву Джобсу, а лейтенанту Коломбо из детективного сериала «Коломбо».

Стив Джобс использовал фразу «One more thing» во время презентаций новых товаров Apple. Он часто завершал этой фразой презентации, после чего публике представляли новый, как правило неожиданный, продукт.

Apple и Swatch уже несколько лет судятся из-за использования слоганов и товарных знаков. В 2016 году швейцарский производитель часов оспорил патентную заявку Apple на бренд iWatch, заявив, что он схож с названием бренда iSwatch, и в итоге суд встал на сторону Swatch, а Apple выпустил свои часы как Apple Watch.

Спор компаний распространился в том числе на слоган Swatch «Tick Different» («Тикай иначе»), который напоминает слоган Apple «Think different» («Думай иначе»), и в этом случае суд также встал на сторону компании из Швейцарии.