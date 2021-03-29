В России создадут аналог «Госуслуг» для мигрантов

МВД России объявило о создании единой информационной платформы учета иностранных граждан, которая позволит мигрантам получать государственные услуги в электронном виде.

В создаваемой системе появятся цифровые профили мигрантов. В них будет содержаться информация о правовом статусе иностранца, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе.

С помощью цифрового профиля иностранцы смогут заключать трудовые контракты, подтверждать свое обучение, платить налоговые и иные обязательные платежи, пользоваться информационными сервисами, в том числе получать рассылку о необходимости вовремя покинуть страну.

Ранее в марте МВД России объявило, что разрабатывает законопроект, обязывающий мигрантов и их потенциальных работодателей регистрироваться в специальных электронных реестрах. До этого в ноябре министерство сообщало, что создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев, позволяющий идентифицировать человека по изображению лица и отпечаткам пальцев.

В 2020 году, по данным МВД РФ, численность мигрантов в России снизилась почти вдвое — до 6,3 миллиона человек, при том, что ранее в стране в среднем находились от 9 до 11 миллионов мигрантов. Около одного миллиона мигрантов имеют вид на жительство или разрешение на временное проживание.