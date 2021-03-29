В ОНК Владимирской области обвинили Навального в симуляции. Он назвал сотрудников комиссии «сборищем жуликов и лжецов»

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области Владимир Григорян заявил «Дождю», что политик Алексей Навальный симулирует проблемы со здоровьем.

Член ОНК («Дождь» отмечает, что он не посещал Навального в колонии) также отверг заявления политика о том, что у него нет доступа к лекарствам.

Я почти 30 лет проработал в этом ФСИН. Для вас и для нас может и не быть, а для него есть. <…> Я вам говорю, для нас с вами не достать это лекарство, а для них обязательно. У них отдельное идет финансирование, отдельно все это есть. А Навальный больше симулирует. Так что не переживайте за него.

Другой член ОНК Юрий Белокрылин, комментируя жалобы политика, сказал, что «не доверяет этой писанине» и самому Навальному.

Навальный назвал ОНК по Владимирской области «сборищем жуликов и лжецов, которые обслуживают администрации концлагерей», сообщил его адвокат Вадим Кобзев. Навальный, по словам адвоката, сообщил, что «40 минут подробно рассказывал им [сотрудникам ОНК] про неоказание медпомощи и про кучу жалоб на здоровье».

Представители ОНК посетили Навального 27 марта. По их словам, он пожаловался на боль в ноге и попросил оказать содействие в получении уколов «Диклофенака». «Других пожеланий высказано не было», — подчеркнули в комиссии.

Навальный и его адвокаты рассказали, что его состояние здоровья за время пребывания в заключении значительно ухудшилось — у политика заболела спина, а затем нога. По словам Навального, ему «тяжело и очень больно встать с кровати». Навальный утверждает, что администрация колонии никак не реагирует на его жалобы и на просьбы разрешить его осмотр гражданским специалистом, а из лекарств ему выписали только ибупрофен.