В Москве умерла пациентка с инфарктом, к которой приехала скорая со сломанным кардиографом. СМИ назвали погибшую родственницей главы Минздрава

В Москве 49-летняя Наталья Шакирова умерла от инфаркта после того, как к ней приехала бригада скорой помощи со сломанным кардиографом. Об этом сообщили телеканал РЕН ТВ, телеграм-канал «112» и издание «Открытые медиа».

Вечером 26 марта Шакирова почувствовала боли в груди и затруднение дыхания. Ее дочь вызвала скорую помощь. Медработники прибыли через 16 минут, но на месте выяснилось, что у них не работает кардиограф. Шакировой вызвали еще одну бригаду скорой помощи, которая установила, что у женщины инфаркт. В итоге пациентку доставили в больницу, но она умерла от остановки сердца.

РЕН ТВ пишет со ссылкой на два источника, что Шакирова была родственницей министра здравоохранения России Михаила Мурашко. «112» называет ее тещей Марка Мурашко — сына министра. «Открытые медиа» подтверждают родство Шакировой и министра, ссылаясь на данные «популярного сервиса для поиска автовладельцев» и предполагаемую страницу жены Марка Мурашко в ВК.

По информации РЕН ТВ и «112», после смерти Шакировой уволили заведующего подстанцией скорой помощи № 19 Москвы Игоря Москаленко и фельдшеров из первой бригады скорой помощи, у которых сломался кардиограф. Председатель независимого профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков подтвердил «Открытым медиа» сведения об увольнениях.