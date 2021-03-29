В Голливуде снимут римейк российского фильма «Спутник». Фильм сделают студии, снявшие «Джокера» и «Безумного Макса»

Российские кинокомпании «Водород», Art Pictures Studio и Hype Film работают над англоязычным римейком фильма «Спутник» Егора Абраменко. Об этом говорится в сообщении компании Art Pictures Studio, поступившем в редакцию «Медузы».

Голливудскими партнерами проекта стали компании «Village Roadshow» («Безумный Макс: Дорога ярости», «Великий Гэтсби», «Джокер») и «6th and Idaho» (сейчас студия работает над фильмом «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном). Одним из продюсеров проекта будет Мэтт Ривз, снявший «Монстро» и «Планету обезьян: Революция».

С российской стороны в проекте примут участие продюсеры Михаил Врубель, Александр Андрющенко (кинокомпания «Водород»), Федор Бондарчук (Art Pictures Studio), Илья Стюарт (Hype Film), Егор Абраменко, Мурад Османн, Павел Буря, Алина Тяжлова, Мила Розанова и студия XYZ Films.

«Талантливый режиссер из России может рассказать историю, которая будет понятна во всем мире: c яркой героиней, которой захочется сопереживать, с сюжетом, за развитием которого хочется следить. Егор Абраменко снял такое кино — актуальное, захватывающее, стоящее в одном ряду с другими представителям научно-фантастического жанра. В каком-то смысле новость о римейке „Спутника“ была лишь делом времени — и тщательных переговоров», — сообщил Федор Бондарчук в комментарии «Медузе».

Начало съемок запланировано на 2022 год, сообщил продюсер Александр Андрющенко. Режиссер англоязычного «Спутника» пока не выбран.

Фильм «Спутник» Егора Абраменко вышел в апреле 2020 года на цифровых платформах — премьеру в кинотеатрах отменили из-за пандемии коронавируса.

Действие фильма развивается в СССР в 1983 году. По сюжету советский космонавт Константин Вешняков (актер Петр Федоров) возвращается из миссии с пришельцем, который поселился внутри него. Героя СССР в тайной лаборатории исследуют спецслужбы (в лице героя Федора Бондарчука) и ученые (нейрофизиолога Татьяну Климову играет Оксана Акиньшина).