Благотворительные организации «Даунсайд Ап» и «Синдром любви» отказались от спортивной площадки в московском районе Измайлово, где должны были заниматься футболом дети с синдромом Дауна. Об этом «Таким делам» рассказала директор фонда «Даунсайд Ап» Анна Португалова.

«Даунсайд Ап» и «Синдром любви» работают в Измайлово и хотели с помощью построить или модернизировать в районе футбольное поле. Префектура предложила площадку во дворе дома № 37 на Измайловском бульваре. Планировалось сменить на ней покрытие, построить раздевалки и скамейки-трибуны.

27 марта около 100 местных жителей вышли на акцию против передачи площадки НКО, сообщила муниципальный депутат Татьяна Царенко. По ее словам, они опасаются, что площадку передадут под высотную застройку. Также их волнует, что НКО закроют площадку для местных жителей, что из-за нее во дворе станет шумно и возникнут проблемы с парковкой.

«Это была уже четвертая встреча, жителей выходит все больше, они надеются, что их наконец-то услышат и оставят площадку в покое!» — написала Царенко в фейсбуке.

Португалова заявила, что благотворительные организации планировали занимать площадку не больше двух часов в день, а на каждое занятие должны были приходить не больше 15 детей с особенностями развития.

Однако, по словам Португаловой, НКО не хотят конфликта с местными жителями. «Теперь мы ищем другие возможности расположения футбольной площадки, которые будут всем во благо», — сказала она.