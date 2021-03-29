Книгу Киры Ярмыш напечатают дополнительным тиражом из-за повышенного спроса

Издательство Corpus напечатает дополнительный тираж книги пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш «Невероятные происшествия в женской камере № 3». Об этом сообщает «Дождь».

Как пояснили в издательстве, новый тираж связан с тем, что книгу раскупили в магазинах и во время ярмарки Non/fiction.

Дополнительно будут напечатаны семь тысяч экземпляров. Это уже второй раз, когда книга Ярмыш допечатывается — ее первый тираж составлял две тысячи экземпляров, затем были выпущены еще три.

Книга «Невероятные происшествия в женской камере № 3» вышла в октябре 2020 года. Ее главная героиня — девушка, попавшая в спецприемник из-за участия в митинге. По словам Ярмыш, роман основан на ее личном опыте.

Презентация книги должна была состояться на ярмарке Non/fiction, однако за несколько дней до этого она была отменена. В Corpus возложили ответственность за это на руководство ярмарки; администрация Non/fiction, в свою очередь, обвинила в случившемся холдинг «АСТ-Эксмо», в который входит издательство Corpus. Многие участники ярмарки подвергли решение отказаться от презентации критике; некоторые объявили выставке бойкот.

Читайте также

Участников ярмарки Non/fiction возмутила отмена презентации книги Киры Ярмыш Теперь они решают, что делать — объявить бойкот или превратить всю ярмарку в презентацию этой книги

Читайте также

Участников ярмарки Non/fiction возмутила отмена презентации книги Киры Ярмыш Теперь они решают, что делать — объявить бойкот или превратить всю ярмарку в презентацию этой книги