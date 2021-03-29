Financial Times: «Сбер» и Mail.ru обратились в Кремль за разрешением разделить совместное предприятие

Сбербанк и интернет-холдинг Mail.ru Group решили разделить активы своего совместного предприятия (СП), пишет Financial Times со ссылкой на три источника. Два собеседника издания уточнили, что компании обратились за разрешением о разделе активов в Кремль.

Причиной такого решения стали разные взгляды на развитие СП. «Сбер» и Mail.ru Group «по сути больше не общаются», рассказал один из источников Financial Times. При этом компании пока не договорились о том, как и когда разделить активы.

Впервые Financial Times сообщил о разногласиях «Сбера» и Mail.ru Group в ноябре 2020 года. Тогда издание писало, что стороны столкнулись с «управленческими и культурными разногласиями».

В середине марта три источника Forbes сообщили, что раздел активов все еще актуален. По их словам, «Сберу» может достаться «Ситимобил», a Mail.ru Group — компании, связанные с едой и доставкой.

Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group «О2О Холдинг» было создано в декабре 2019 года. Компании владеют в нем равными долями — по 45%.

В СП вошли сервис доставки еды из ресторанов Delivery Club, доставка продуктов «Самокат», доставка готовой еды «Кухня на районе», такси «Ситимобил», каршеринг YouDrive и другие проекты.

Согласно отчетности Сбербанка, за 2020 год «О2О Холдинг» принес банку убыток в 27,8 миллиарда рублей, пишет РБК.