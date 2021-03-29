Богатейший человек Чехии, бывший владелец сети «Эльдорадо» Петр Келлнер погиб при крушении вертолета на Аляске

Пять человек погибли в результате крушения вертолета в горах Аляски. По данным The New York Times, обломки вертолета Airbus AS350 B3, вылетевшего на экскурсию с местного горнолыжного курорта Tordrillo Mountain Lodge, были обнаружены вечером в субботу около ледника Кник.

Среди погибших — 56-летний Петр Келлнер, основатель PPF Group и богатейший бизнесмен Чехии, чье состояние Forbes оценивает в 17,5 миллиарда долларов.

Помимо него погиб еще один гражданин Чехии Бенжамен Лароше, гиды Грегори Хармс и Шон Макманнани, а также пилот Зак Рассел. В катастрофе выжил один человек — его имя не уточняется, он находится в тяжелом, но стабильном состоянии, рассказали представители спасательных служб.

Причины крушения вертолета пока неизвестны.

Инвестиционный холдинг PPF Group, основанный в 1991 году, помимо Чехии, представлен еще в двух десятках стран, в том числе России. Согласно официальному сайту, в России группа владеет компаниями «Хоум кредит», «Sotio», «Real Estate Holding», «Страхование жизни», «РАВ Агро», «Skoda Transportation». До 2016 года PPF принадлежала розничная сеть «Эльдорадо».