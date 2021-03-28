Перейти к материалам
В России появилась награда «Заслуженная жена подводника»
Источник: РИА Новости

Северный флот учредил специальную награду для жен членов экипажей подводных лодок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота. 

Медаль «Заслуженная жена подводника» будет вручаться супругам военнослужащих-подводников, которые состоят в браке не менее 10 лет. Помимо этого, ее также могут вручить вдове военнослужащего. 

Медаль может быть вручена по представлению командира экипажа подводной лодки или соединения по предложению женсовета, отметили в пресс-службе Северного флота. 

Первое награждение медалями «Заслуженная жена подводника» прошло 19 марта, в профессиональный праздник подводников. Их получили жены членов экипажей крейсеров стратегического назначения четвертого поколения проекта «Борей», «Юрий Долгорукий» и «Князь Владимир». Всего с тех пор награды получили уже около 150 человек. 

«Эскиз медали был разработан с учетом мнения женсовета подводных сил. Вместе с медалью вручается удостоверение установленного образца», — пояснили в пресс-службе.

РИА Новости
Реклама