В России появилась награда «Заслуженная жена подводника»

Северный флот учредил специальную награду для жен членов экипажей подводных лодок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Медаль «Заслуженная жена подводника» будет вручаться супругам военнослужащих-подводников, которые состоят в браке не менее 10 лет. Помимо этого, ее также могут вручить вдове военнослужащего.

Медаль может быть вручена по представлению командира экипажа подводной лодки или соединения по предложению женсовета, отметили в пресс-службе Северного флота.

Первое награждение медалями «Заслуженная жена подводника» прошло 19 марта, в профессиональный праздник подводников. Их получили жены членов экипажей крейсеров стратегического назначения четвертого поколения проекта «Борей», «Юрий Долгорукий» и «Князь Владимир». Всего с тех пор награды получили уже около 150 человек.