В аэропорту Краснодара совершил аварийную посадку самолет с неисправными закрылками. На его борту находились 149 человек

Обновлено. В аэропорту Краснодара подтвердили, что самолет благополучно приземлился.

Пассажирский самолет, следующий из Шереметьево в Краснодар, готовится к аварийной посадке в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как сообщается, в ходе полета на борту Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот» возникла неисправность закрылков. В аэропорту отметили, что к месту посадки направлены службы экстренного реагирования.

На картах сервиса FlightRadar видно, что самолет совершил несколько кругов в районе аэропорта Краснодара.

По данным РИА Новости, в самолете находятся 149 человек.