В Индонезии двое смертников подорвались около католической церкви во время мессы. Пострадали 14 человек

В городе Макасар на острове Сулавеси в Индонезии двое смертников устроили взрыв у входа в католическую церковь.

Взрыв произошел, когда в церкви проходила праздничная месса, и внутри здания находилось много прихожан. По словам священника, один из смертников пытался въехать на мотобайке на крыльцо церкви, но был остановлен охраной.

По данным полиции, пострадали 14 человек. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

В полиции не исключили, что взрыв может быть ответом на январскую спецоперацию контр-террористического подразделения, в результате которой в Масакаре были убиты двое исламистов, подозреваемых в причастности к взрыву в церкви на Филиппинах в 2019 году.

В мае 2018 года в городе Сурабая смертники из местной исламистской организации «Джамаа аншарут даула», аффилированной с «Исламским государством» совершили взрывы сразу в трех католических церквях. Тогда погибли более 30 человек.