Автор мема про котов и Наташу зарегистрирует товарный знак «Наташ, вставай, мы там все уронили»

Автор мема с котами «Наташ, вставай, мы там все уронили» Дарья Бородулина решила зарегистрировать одноименный товарный знак. Об этом пишут «Открытые медиа».

Соответствующую заявку Бородулина подала 22 марта. После регистрации она сможет использовать товарный знак для канцелярских принадлежностей, одежды, спортивных товаров, рекламной и образовательной деятельности и зоотоваров.

По словам самой Бородулиной, она решила зарегистрировать товарный знак из-за того, что картинку стали использовать в коммерческих целях. При этом предприниматели не спрашивали у нее разрешения на это.

Я всегда лояльно относилась к тому, что мемы моего авторства достаточно виральны и широко разлетаются по интернету. Я встречаю их на множестве развлекательных площадок, и считаю, что в этом нет ничего криминального, но впервые столкнулась с тем, что продукт моего творчества используется в коммерческих целях, при этом настолько широко.

Бородулина отметила, что из всех крупных компаний за официальным согласием на использование к ней обращался только производитель кошачьего корма Whiskas. Она дала на это согласие, получение роялти при этом предусмотрено не было.

Мем «Наташ, вставай, мы все уронили» впервые появился в паблике «Котизм», администратором которого является Бородулина, в декабре 2019 года. Популярность к нему пришла в конце февраля 2020 года, когда его начали использовать в контексте падения котировок на мировых рынках, цен на нефть и курса рубля.

Читайте также

Насколько ужасен 2020 год, настолько же хороши его мемы. Только благодаря им нам удалось все это вытерпеть. Вот список самых лучших по версии «Шапито»

Читайте также

Насколько ужасен 2020 год, настолько же хороши его мемы. Только благодаря им нам удалось все это вытерпеть. Вот список самых лучших по версии «Шапито»