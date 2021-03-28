Александр Поветкин проиграл бой Диллиану Уайту и лишился титула временного чемпиона WBC. Возможно, россиянин завершит карьеру

Российский боксер Александр Поветкин проиграл бой британцу Диллиану Уайту.

Поединок, который проходил в Гибралтаре, закончился победой Уайта техническим нокаутом в четвертом раунде. Из-за поражения Поветкин лишился титула временного чемпиона WBC в супертяжелом весе.

В команде россиянина сообщили, что в ближайшее время 41-летний Поветкин обдумает вариант завершения карьеры.

Встреча между Поветкином и Уайтом была реваншем — в августе 2020 года россиянин одержал победу над британцем нокаутом, который WBC позже признал лучшим нокаутом года.

Поражение для Поветкина стало третьим в карьере. Всего он провел 40 поединков.

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