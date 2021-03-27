Московские кинотеатры попросили Собянина отменить требование заполнять залы только на 50%

направила мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой снять ограничение, согласно которому кинозалы могут быть заполнены не более чем на 50%. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на главу ассоциации Олега Березина.

Кинотеатры просят московские власти сохранить требование по дистанции «в одно кресло между гостями, которые не находятся в тесном ежедневном контакте».

В ассоциации считают, что существующий лимит не позволяет покрывать все расходы кинотеатров. «Размер арендных платежей вернулся к прежним значениям, кинотеатры несут обязательства перед работниками по сохранению зарплаты, отчислениям в фонды и уплате налогов», — сказано в письме. В нем отмечается, что больше других страдают независимые кинотеатры с небольшим числом залов.

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщила «Коммерсанту», что ограничения для кинотеатров действуют в соответствии с последними решениями правительства Москвы по ситуации с коронавирусом и других решений, по ее словам, пока не принимали.

Из-за пандемии российские кинотеатры не работали с марта по июль 2020 года. В августе они восстановили работу, но с ограничениями. В ноябре власти Москвы разрешили заполнять кинозалы только на 25%, в январе 2021-го — на 50%.

20 самых популярных фильмов, шедших в прокате с 1 января по 26 марта 2021 года, собрали в кинотеатрах 11,5 миллиарда рублей против почти 15 миллиардов рублей в январе-марте 2020 года, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, которые приводит «Коммерсант». За те же периоды кинотеатры посетили 42,17 миллиона зрителей в этом году против 57,47 миллиона в 2020 году.