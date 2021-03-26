В Египте при столкновении двух поездов погибли более 30 человек

По меньшей мере 32 человека погибли и еще 84 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов в Египте, сообщает Al Jazeera.

Авария произошла днем 26 марта в районе города Сохаг на юге страны. К месту катастрофы направлены более 30 машин скорой помощи, которые развозят раненых в близлежащие госпитали.

Причины столкновения выясняются. Известно, что поезда двигались не на очень большой скорости и один из них въехал в другой сзади. В результате были повреждены два вагона и еще один перевернулся.

Мы спрятали это видео, потому что на нем запечатлена авария с человеческими жертвами Все равно хочу увидеть