В Египте при столкновении двух поездов погибли более 30 человек
Источник: Аль-Джазира
По меньшей мере 32 человека погибли и еще 84 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов в Египте, сообщает Al Jazeera.
Авария произошла днем 26 марта в районе города Сохаг на юге страны. К месту катастрофы направлены более 30 машин скорой помощи, которые развозят раненых в близлежащие госпитали.
Причины столкновения выясняются. Известно, что поезда двигались не на очень большой скорости и один из них въехал в другой сзади. В результате были повреждены два вагона и еще один перевернулся.